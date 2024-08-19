Ремонт Лефортовского тоннеля выполнен наполовину

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. До конца этого года обновим самый протяженный тоннель столицы — Лефортовский, который является частью Третьего транспортного кольца и проходит под рекой Яузой», — отметил Петр Бирюков.
Движение транспорта во время ремонта в тоннеле не перекрывается. Для выполнения работ поэтапно закрывают по одной полосе.
Проект ремонта предусматривает замену защитно-декоративной облицовки с подсистемой крепления, разрушающейся под воздействием климатических факторов и вибрации, на новое покрытие типа «фронтон». Кроме того, специалисты заменят в тоннеле старые эвакуационные светильники на новые энергоэффективные, обновят трубопровод пожаротушения и установят современные извещатели.
За последние 13 лет все мостовые сооружения в столице отремонтировали, продлив срок их эксплуатации и создав более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.