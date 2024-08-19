Ремонт Лефортовского тоннеля выполнен наполовину

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. До конца этого года обновим самый протяженный тоннель столицы — Лефортовский, который является частью Третьего транспортного кольца и проходит под рекой Яузой», — отметил Петр Бирюков.