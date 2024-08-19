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Носить маски в общественных местах требуют молдавские врачи: Число случаев ковида в стране резко возросло, но в 40 градусную жару в троллейбусе без кондиционера в средствах защиты — это просто невыносимо

Только за неделю в Кишинёве выявили 453 новых случая коронавируса, госпитализированы 54 человека.

На прошлой неделе, 12—18 августа 2024, в Кишинёве выявили 453 новых случая коронавируса.

Это на 170 случаев больше, чем неделей ранее, сообщили на заседании в мэрии.

Учитывая эволюцию эпидемиологической ситуации, власти столицы приняли решение выделить 40 койко-мест в Муниципальной клинической больнице фтизиопульмонологии. Там с понедельника, 19 августа, будут госпитализировать взрослых пациентов со средними и тяжёлыми формами коронавируса. В то же время нуждающихся в интенсивной терапии будут направлять в больницу Минздрава.

На данный момент с ковидом в столице госпитализированы 54 человека. У всех состояние средней степени тяжести.

Кроме того, врачи просят население носить маски в общественных местах.

Призыв был опубликован на странице Больницы скорой медицинской помощи в связи с ростом числа новых случаев коронавируса в стране.

Граждан также просят как можно чаще мыть руки, соблюдать расстояние от других людей и по возможности избегать рукопожатий и объятий, хорошо проветривать помещения, соблюдать меры дыхательной гигиены и вакцинироваться от коронавируса.

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