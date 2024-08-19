Носить маски в общественных местах требуют молдавские врачи: Число случаев ковида в стране резко возросло, но в 40 градусную жару в троллейбусе без кондиционера в средствах защиты — это просто невыносимо

Учитывая эволюцию эпидемиологической ситуации, власти столицы приняли решение выделить 40 койко-мест в Муниципальной клинической больнице фтизиопульмонологии. Там с понедельника, 19 августа, будут госпитализировать взрослых пациентов со средними и тяжёлыми формами коронавируса. В то же время нуждающихся в интенсивной терапии будут направлять в больницу Минздрава.