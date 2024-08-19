Новая зона отдыха появится у детской библиотеки в Советском округе

В Советском округе на улице Заозерной начинают создавать новую зону отдыха рядом с детской библиотекой. Проект реализуется в рамках конкурса муниципальных грантов «Решают люди». Подрядная организация ООО «ЗАВХОЗ» уже завершила несколько этапов работы. Уложена тротуарная плитка и выровнен грунт для нового газона. Также подготовлена почва для будущих зеленых насаждений. В ближайшее время в новом пространстве установят вазоны, скамейки и урны. Кроме того, планируется поставить опоры освещения на солнечных батареях. Это поможет экономить на электричестве. «Ранее этот участок был неухоженной заросшей территорией. Жители очень рады, что здесь появилось общественное пространство, которое послужит не только местом для отдыха, но и площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий», — отметила председатель ТОС «Заозерный-1» Евгения Юрьева. Стоимость проекта составляет 6,7 миллиона рублей. Напомним, конкурс «Решают люди» был запущен по инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко, который выделил 500 миллионов рублей на проекты, предложенные жителями региона.