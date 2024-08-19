Конкурс на развитие территории в районе улицы Баррикад готовят в Иркутске

Техническое задание для объявления конкурса на поиск подрядчика разрабатывают в Иркутске. Планируют развить застроенные территории в границах улиц Баррикад, Зимняя, Курортная, Напольная, Туланская, Сарафановская и Слюдянская. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
На площадках находятся ветхие и аварийные жилые дома. А также пригодные для проживания многоквартирные дома, детсады и автомобильные дороги. Все это учтут при формировании границ комплексного развития территории. Также планируют предусмотреть участок земли для дальнейшего строительства школы.
— Механизм комплексного развития территорий позволяет возводить современные жилые объекты на месте аварийных домов и переселять граждан без привлечения бюджетных средств. При этом новый инструмент дает возможность предусматривать на площадках участки для размещения социальных объектов. Это особенно актуально для Иркутска, так как количество свободных земельных участков ограничено, — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
На частных инвесторов будет возложено переселение людей и строительство домов, а региональное правительство и администрация займутся развитием транспортной инфраструктуры, укрепят берега реки и построят школу. Конкурс планируют объявить до конца года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что лестницы и тротуары очищают от мусора во всех районах Иркутска.