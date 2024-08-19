Конкурс на развитие территории в районе улицы Баррикад готовят в Иркутске

— Механизм комплексного развития территорий позволяет возводить современные жилые объекты на месте аварийных домов и переселять граждан без привлечения бюджетных средств. При этом новый инструмент дает возможность предусматривать на площадках участки для размещения социальных объектов. Это особенно актуально для Иркутска, так как количество свободных земельных участков ограничено, — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.