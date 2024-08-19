В омском департаменте городского хозяйства появился новый зам

В администрации Омска сообщили о новом назначении в департаменте городского хозяйства. Заместителем директора стал Артем Калашников.
До назначения на этот пост он руководил инженерно-техническим отделом департамента образования мэрии, а до прихода в администрацию работал в ТГК-11.
В департаменте горхозяйства Калашников будет курировать развитие инженерной инфраструктуры, теплоэнергетики и вопросы коммунально-бытового хозяйства города.
Первый рабочий день нового зама состоялся уже сегодня. Он начался с совещаний и встреч с руководителями «Тепловой компании», «Комбината специальных услуг» и «Муниципального приюта для животных».