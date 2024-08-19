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В омском департаменте городского хозяйства появился новый зам

Заместителем директора назначен выходец из ТГК-11.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Омска сообщили о новом назначении в департаменте городского хозяйства. Заместителем директора стал Артем Калашников.

До назначения на этот пост он руководил инженерно-техническим отделом департамента образования мэрии, а до прихода в администрацию работал в ТГК-11.

В департаменте горхозяйства Калашников будет курировать развитие инженерной инфраструктуры, теплоэнергетики и вопросы коммунально-бытового хозяйства города.

Первый рабочий день нового зама состоялся уже сегодня. Он начался с совещаний и встреч с руководителями «Тепловой компании», «Комбината специальных услуг» и «Муниципального приюта для животных».