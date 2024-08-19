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«Колька, я здесь!»: Ростовчанин обрел отца после того, как потерял ногу на минном поле в зоне СВО

Боец из многодетной семьи из села под Ростовом чудом выжил, подорвавшись на противотанковой мине.

Источник: Комсомольская правда

Николаю Гончаренко из Азовского района Ростовской области — всего 25 лет. Но, несмотря на свой молодой возраст, мужчина — уже герой. Больше года он спасал боевых товарищей и мирных людей, расчищая дороги, поля и пролески от вражеских мин.

Но однажды сам наступил на снаряд и едва не погиб от взрыва. Домой Николай вернулся покалеченным физически — потерял ногу, но это не сломало его дух. О боевом опыте, жизни на гражданке, а еще — об очень-очень личном Николай рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону».

Николай отправился на спецоперацию в 2022 году. Фото: из архива героя публикации

«АРМИЯ — МОЯ СТИХИЯ».

— У меня четыре брата и две сестренки. Я из пацанов — самый младший. Отслужив «срочку», понял: армия — моя стихия. В 19 лет подписал контракт с Министерством обороны РФ и после обучения стал сапером.

А когда началась специальная военная операция, Николай отправился со своей саперной ротой «за ленточку».

— Позывной взял Тихий — производная от фамилии знакомого командира, которого я безмерно уважаю.

В зоне боевого соприкосновения Николай находился около года.

— Помню, как в тот день вернулся с задания. А вечером в комнату залетает комбат и говорит: «Тихий, нужно на разминирование идти». Баба Яга (украинские ударные беспилотные летательные аппараты — прим. Ред) прилетела. С ее же помощью враг обычно скидывает мины.

Той темной ночью Тихий и оступился впервые в жизни. Боец сам не понял, как нога оказалась на противопехотной мине.

— Прозвучал взрыв. Я падаю. Потом смотрю — нет ноги, вторая — раздроблена. А рядом со мной — друг на земле лежит. Думаю: «Ну, все! Товарища угробил…», — вспоминает свои первые минуты после ранения боец.

Но, к счастью, сослуживец Тихого упал не из-за попадания в него отскоков, а от ударной волны.

— Друг перетянул меня жгутами, вколол обезболивающее, а потом сопровождал в госпиталь. Поддерживал как мог. Я все помню. Почему-то был в сознании постоянно.

Отец приехал к раненому сыну в госпиталь. Эта встреча стала последней. Фото: из архива героя публикации

МНОГО ЛЕТ ЛИШЬ ОБЕЩАЛ.

Та ночь на минном поле перечеркнула мечту солдата о звании «подполковника». Но зато парень впервые за много лет обнял отца!

— Папа не жил с нами уже давно. За последние лет пять-восемь я с ним говорил по телефону так мало, что можно по пальцам одной руки пересчитать.

В эти редкие беседы отец, к слову, тоже Николай, обещал сыну всегда одно и тоже — скорую встречу. Но потом находились какие-то причины и встреча откладывалась.

Шли годы. Повзрослевший Николай уже и не особо-то надеялся на то, что отношения с отцом когда-то наладятся.

— Перед началом спецоперации он тоже обещал приехать, чего, конечно же, не сделал.

ШЕСТЬ ЧАСОВ ВМЕСТЕ.

После ранения Николая отправили в московский госпиталь. Медики старались спасти вторую ногу: вставляли спицы, сшивали раны…

Боец все терпел, не жаловался. И, вообще, считал, что ему повезло.

— Я же выжил. Вы знаете, какая сила у противопехотной мины? Так что, по поводу того, что я потерял ногу, особо не грустил.

И вот однажды раздался звонок.

— Колька, увидеться хочешь? — спрашивал у сына отец.

Военнослужащий поначалу подумал, что это все — очередные пустые разговоры. И тут Николай-старший просто огорошил солдата.

— Колька, я здесь, в больнице. Встречай, — сказал собеседник на том конце провода и открыл дверь в палату.

Наверное, в этот момент Николай впервые в жизни почувствовал себя слабым и уязвимым. Он едва сдерживал подкатившие слезы. Отец и сын, крепко обнявшись, какое-то время просто молчали.

— Потом, конечно, много болтали. Гуляли в больничном парке. В тот момент я был еще в инвалидном кресле. Отец сказал, что пока я в госпитале, он тоже сделает операцию. Какую именно — не уточнил. А после, когда оба поправимся, папа хотел, чтобы мы жили вместе. Наверное, боялся, что с таким ранением мне будет трудно в быту.

На том и договорились.

— Мы провели вместе шесть часов. Папа сказал, что гордится мной, а на прощание в шутку пригрозил выпороть, если уйду из армии.

Николай после ранения ведет активный образ жизни. Фото: из архива героя публикации

«БЕГАЮ, УЛЫБАЮСЬ, ЖИВУ».

Эта встреча отца и сына — первая за много лет, стала и последней. Через месяц солдату сообщили, что папа умер на следующий день после перенесенной операции.

— На тот момент я еще лежал в больнице. Сейчас уже дома, в Ростове. Полностью адаптировался к жизни с протезом. Управляю машиной, причем механикой тоже. Бегаю. Скоро куплю велосипед.

А еще Николай скоро будет представлять Ростовскую область на федеральных спортивных соревнованиях для ветеранов СВО. Один из организаторов состязания — «Фонд Защитников Отечества» — привлек к борьбе за кубок 130 человек. Николаю предстоит серьезная борьба за первенство в трех дисциплинах — настольный теннис, пауэрлифтинг — жим лежа и волейбол.

— В случае победы, посвящу ее парням из своей роты, друзьям на гражданке и, конечно, родным.