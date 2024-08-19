«Колька, я здесь!»: Ростовчанин обрел отца после того, как потерял ногу на минном поле в зоне СВО

— Потом, конечно, много болтали. Гуляли в больничном парке. В тот момент я был еще в инвалидном кресле. Отец сказал, что пока я в госпитале, он тоже сделает операцию. Какую именно — не уточнил. А после, когда оба поправимся, папа хотел, чтобы мы жили вместе. Наверное, боялся, что с таким ранением мне будет трудно в быту.