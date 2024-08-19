Карантин по амброзии ввели в Шолоховском районе Ростовской области

Вблизи хутора Дударевский Ростовской области амброзия заполонила 67,7 га территории. В связи с этим был объявлен карантин, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
Фитосанитарную ситуацию теперь будут наблюдать на площади в 833,4 га. К этому моменту специалисты уже разработали план борьбы с сорняком, а собственнику заросшего участка направили предостережение.
Как уточнили в Россельхознадзоре, из-за распространения амброзии в районе наблюдения нельзя ввозить и вывозить семена без специальных сертификатов. Также планируются обработки земли гербицидами. Карантин могут снять только при отсутствии вредного растения в течение трех лет.
Напомним, амброзия развивает мощные корни, которые снижают плодородие земель, а также угнетают яровые хлеба и пропашные культуры, особенно подсолнечник.
Сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе, он довольно живуч и может оставаться в жизнеспособном состоянии около 40 лет. Добавим, растущая амброзия часто вызывает у людей стойкие аллергические реакции.