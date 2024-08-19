Карантин по амброзии ввели в Шолоховском районе Ростовской области

Как уточнили в Россельхознадзоре, из-за распространения амброзии в районе наблюдения нельзя ввозить и вывозить семена без специальных сертификатов. Также планируются обработки земли гербицидами. Карантин могут снять только при отсутствии вредного растения в течение трех лет.