Внутренний контроль вместо хаоса: Как родителям настроить ребенка на успешную учебу, рассказали ростовские психологи

На носу — 1 сентября. И чем ближе этот день, тем сильнее головная боль родителей школьников и студентов. Как подготовить ребенка после длительных каникул к началу занятий и настроить на учебный лад? Как не пропустить травлю на уроках? Об этих важных вещах в программе «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда — Ростов» поговорили с психологом, психотерапевтом, руководителем Центра трудных подростков Анной Хоботовой и руководителем психологического центра «Интеграция», психологом-адектологом Инной Ляховой.
«НЕТ СМЫСЛА ЗАНИМАТЬСЯ С НАСКОКА».
— Почему-то в нашем обществе принято воспринимать 1 сентября как большой стресс для родителей: традиционно появляется много шуток в интернете про их тяжелую долю. А про детей особо ничего и не говорят: мол, и так три месяца отдыхали. На самом же деле — сильно сказывается на психологическом здоровье ребенка, подростка такое резкое изменение ритма жизни?
— Безусловно, начало учебного года для родителей тоже приносит стресс, и в первую очередь он связан с массой организационных вопросов: от закупки всего необходимого до груза ответственности за своего ребенка, когда нужно следить, чтобы он занимался, — признает психолог Анна Хоботова.
— Но, если говорить о психологическом состоянии и стрессе, то это в большей степени касается школьников. Потому что они отдыхали три месяца, а тут снова надо вставать рано, полдня проводить на уроках и заставлять себя учиться. А при переходе в другую школу или из младших классов в пятый, при поступлении в колледж или вуз, ребенку нужно выстраивать коммуникации в новом для него социуме. Это, безусловно, всегда стресс для ребенка, и ему очень важна поддержка родителей, особенно в первый месяц. То есть от мам и пап не требуется заставлять чадо идти на занятия, принуждать, а действовать по-другому — подбадривать, мотивировать, объяснять, почему учеба так важна.
— Когда же нужно начинать готовить ребенка к школьной жизни после летних каникул, как правильно организовать его график перед началом учебного года?
— Начнем с того, что график или распорядок дня должен быть у ребенка и во время каникул. Мы об этом как раз говорили в нашей прошлой беседе со слушателями «Комсомольской правды». Когда с началом учебного года режим резко меняется, школьнику или студенту приходится очень сложно. Ведь, если во время каникул жизнь ребенка превращается в хаос, то выйти из него к структуре дня будет очень сложно не только детям, но и родителям, — считает психолог-аддиктолог Инна Ляхова.
— Одна из задач, которая стоит перед родителями, — научить детей, что они переходят в новую социальную роль, становятся школьниками, и говорить об этом нужно было в течение каникул. Также поддерживать все лето режим дня, просто немного другой. И в сентябре этот распорядок просто немного поменяется, например, по времени подъема и отбоя, по содержанию, но четкая структура сохранится.
— А нужно ли заставлять срочно дочитывать список литературы на лето, начиная со второклассников? Или решать задачи, если все плохо с математикой, или учить слова на иностранном языке? Может, не мучить: в школе нагонит?
— Этого не нужно. Если такого не происходило в течение школьных каникул, то срочно это не стоит решать. Такие задачи как раз-таки и создают лишний стресс и напряжение — и у детей, и у родителей. Если в режим дня в течение каникул не было включено чтение, то нет смысла делать это наскоком из состояния тревоги. Вообще, хорошо бы в конце учебного года подводить с ребенком итоги и наметить зоны развития. Так сын или дочь осознают, где есть пробелы, и можно будет запланировать на каникулах время на их заполнение.
«НЕ НАГНЕТАТЬ ОБСТАНОВКУ».
— Часто в первый месяц учебы у ребят просто отключается внимание. Как же помочь ребенку сконцентрироваться?
— Во-первых, родителям в течение хотя бы последних двух недель не нужно нагнетать обстановку, создавая повышенную тревогу, и не заставлять ребенка с первого дня приносить пятерки, — советует Анна Хоботова. — Как говорила Инна Александровна, надо в конце учебного года подвести итоги и сформировать план на каникулы. Или, исходя из ситуации, уже в конце августа сформировать некий учебный план на год: что нужно подтянуть, какую дополнительную мотивацию использовать. Например, кому-то родители обещают обновить компьютер, если сын или дочь окончат учебный год без троек. Это особенно касается выпускных классов или тех, кто стремится быть хорошистом или отличником. Ведь без должной мотивации ребенок не так ответственно подходит к учебе. Но все-таки первые пару недель сентября не стоит нагнетать обстановку, а дать ребенку возможность, скажем так, разогнаться, сконцентрироваться и уже потом учиться.
НАУЧИТЬ ДЕРЖАТЬ ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ.
— Каким же навыкам стоит научить будущего первоклашку или студента? Они же попадут в новый социум — школьный коллектив, группа в вузе. Это важно, ведь и в семь лет, и в 18 есть риск попасть под чужое, иногда и дурное, влияние.
— Первое, с чем сталкивается каждый ребенок, подросток, юноша или девушка — это страх оценки: «Как меня примут в новом коллективе?» «Как на меня посмотрят?»,
«Как на меня отреагируют?», — объясняет Анна Хоботова. — Об этом задумываются даже уверенные в себе ребята.
Лучше проговорить с ребенком дома, что перед новым коллективом не нужно заискивать, но и не обязательно себя всем противопоставлять. Ведь часто новички начинают либо изолироваться от группы, или, наоборот, вести себя вызывающе, стараться выделиться не лучшим образом. Часто за этим следует буллинг.
И, чтобы ребенок не попал под дурное влияние — хоть в первом классе, хоть в колледже, хоть в институте, нужно учить ребенка выстраивать свои границы и не позволять их нарушать, а также не вторгаться в чужие. Ведь кто подвержен чужому влиянию? Тот, кто не совсем уверен в себе, или у него нет своего мнения. А где оно формируется? В семье: до первого класса ребенок уже имеет представление о себе, о том, что такое хорошо и плохо. А для этого понимания нужно разговаривать, уделять внимание сыну или дочери, выстраивать доверительный контакт, чтобы при возникновении конфликтной ситуации в школе, родители знали, что с ребенком происходит. Чтобы школьник или студент мог поделиться, пусть и не после первого эпизода буллинга, и получить слова поддержки, советы, нормальное восприятие его признания, чтобы он прислушался к родителям, а не противопоставлял себя им лишь бы поступить по-другому, пусть даже во вред себе. Если речь о подростках, когда контакт с родителями немного нарушается, нужно пытаться воздействовать через авторитетные для ваших детей лица, например, родная тетя или тренер в спортшколе.
РАСПОЗНАТЬ БУЛЛИНГ ВОВРЕМЯ.
— Анна, а стоит ли обращаться к психологу при возникновении конфликтных ситуаций, буллинга со стороны одноклассников или учителей, или все-таки пытаться самим решить?
— Жертв буллинга становится все больше и больше. На самом деле это явление существует в каждом учебном заведении. Ребенок может быть подвержен издевкам как одноклассников или одногруппников, так и преподавателей. Пусть педагоги даже ненамеренно сделали замечание даже по делу, но не очень корректное, то это сверстники воспримут как «зеленый свет» к началу травли.
В буллинге существуют две категории участников — жертва и агрессор. У представителей второй категории внутри много злости, ненависти и желания самоутвердиться за чей-то счет. Возможно, они и сами подвергались раньше или сейчас буллингу, например в семьях, и не могут ответить своему обидчику, поэтому при появлении жертвы вымещают агрессию на ней — от психологической травли до физической расправы.
Самих жертв буллинга тоже можно разделить на две категории. Первая: ребенок или подросток с какими-то физическими различиями, например, с лишним весом или очень худой, с неврологическим или психическим расстройством — любым отличием со знаком «минус», за которое другие дети могут его зацепить, а он не может ответить. Во втором случае дети, наоборот, ярко выделяются со знаком «плюс»: единственный отличник среди троечников, спортсмен, красавец, из благополучной и обеспеченной семьи. Такие встречаются реже, но все равно часто у агрессоров возникает желание как-то задеть, обидеть, принизить и самоутвердиться за счет во всем положительной жертвы. Но у них это не всегда получается, потому что, как правило, успешные дети сформировали мнение о себе, умеют выстраивать границы и постоять за себя. Но не все в состоянии ответить обидчику.
Очень часто бывает, что родители чуть ли не последними узнают о том, что их ребенок подвергся буллингу, порой далеко не с первой и даже не с третьей ситуации. Поэтому важно внимательно относиться к своим детям. Не пропускать мимо ушей тревожные звоночки, например, услышали краем уха телефонный разговор, в котором ребенок делится с другом тем, что его тревожит, например, признается, что его обзывают или даже ударили — стоит спросить. Или сын пришел с грязным рюкзаком, с порванными вещами, синяками и сочиняет небылицы, как он совершенно случайно упал, — родители интуитивно должны понимать, что с их ребенком что-то не так. Даже, если нет физических признаков, но ребенок замкнулся в себе, отказывается наотрез идти в школу или секцию.
В таких случаях стоит поговорить, посмотреть, насколько ваш школьник или студент идет на контакт. Если идет плохо, то пытаться оказать внимание, говорить: «Я не знаю, что с тобой произошло, но я тебя люблю и поддерживаю», создать настоящую зону безопасности дома, не напирать и не пытаться выяснить подробности, о которых ребенку может быть больно или стыдно рассказывать. Одновременно пробовать воздействовать через авторитетных для него взрослых. Если и это не помогает, уже стоит обратиться к специалисту, объяснив: «Возможно, ты не все можешь мне рассказать, и тебе неудобно или стыдно, и проще будет открыться специалисту».
НУЖЕН ЛИ ПСИХОЛОГ ДЛЯ «ПРОФИЛАКТИКИ»?
— Инна, а вообще стоит ли вести ребенка перед первым классом или первым курсом вуза к психологу, чтобы, скажем так, провести профилактику проблем?
— Не нужно. Во-первых, никто не знает, с какой ситуацией ребенок столкнется, и как будет реагировать на новую социальную роль студента или школьника или пятиклассника, когда появляется много учителей, меняется классный руководитель. К этому невозможно подготовиться заранее. Если готовиться к новому этапу через поход к психологу, то это уже накладывает негативную стигму на этот жизненный этап. Ребенок думает, что ему будет очень сложно, раз нужно даже к психологу идти, чтобы подготовиться к школе.
А когда же стоит обратиться? Нужно сначала посмотреть, как идет адаптационный период длиной в три — три с половиной месяца. Во время первых десяти дней наблюдаем, как ребенок проходит этот период. Если плохо, то появляются соматические заболевания. «Не пойду в школу, потому что живот болит», а то и ногу сломал — нечаянно, но лишь бы избежать похода на уроки. Если это происходит на первом этапе, хорошо бы обратиться к психологу.
Второй этап адаптации длится примерно месяц, и, если ребенок не может привыкнуть к новым правилам, то это будет проявляться в поведении, повторных соматических болезнях. К этому времени должна появиться обратная связь от учителей, чтобы родители могли принимать соответствующие решения. А во время третьего этапа — до трех с половиной месяцев — может начать проявляться девиантное поведение. Тут уже безотлагательно требуется помощь психолога: не пытайтесь откладывать и справиться сами.
— Кстати, насчет первого периода адаптации в десять дней. За это время ребята уже вдоволь пообщались с одноклассниками, и запал учиться начинает пропадать. Как сделать так, чтобы ребенок не потерял мотивацию к учебе?
— Это две разные задачи, — объясняет Инна Ляхова. — Одна из задач, в решении которой помогают родители ребенка, это как раз социальная адаптация, установление нормальных отношений со сверстниками и взрослыми. И если это получается, то появится мощная мотивация посещать школу на многие годы. Особенно это будет важно в средней школе.
А вторая задача — учебно-мотивационная, формирование желания учиться. Она непростая, нужен индивидуальный подход: то, что вдохновляет одного, никак не мотивирует другого. Но есть несколько подходящих всем советов. Не надо стремиться к тому, чтобы ребенок сразу все делал правильно и красиво. Эта абсолютная задача решается последовательно. А у некоторых родителей просто не хватает терпения, и они начинают что-то делать за ребенка. Именно в этот момент мотивация к обучению и не развивается. Это становится проблемой даже во взрослой жизни.
«ПОМОЧЬ РАЗВИТЬ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ».
— Резюмируя наш разговор, давайте вернемся к первому вопросу — стресса у родителей. Многим становится не по себе, ведь они не могут проконтролировать все, что происходит с ребенком в школе. Что вы порекомендуете мамам, папам, дедушкам и бабушкам в итоге?
— Я порекомендую взрослым, если у них такая высокая тревожность, самим сначала сходить к психологу, — говорит Инна Ляхова. — надо научиться развить в ребенке или помочь ему научиться развить себе внутренний контроль. Чтобы он был не только внешним, но и внутренним. И это начинается с режима дня. Если же у школьника в любое время есть доступ к сладостям, компьютеру, то у них внутри развивается хаос, а для них очень важна структура и закономерность — то, на что они могут опираться. И, если этого нет, то в итоге не смогут ничего делать сами. Потому что не вырастили внутреннего контролера: он развивается с режимом, ответственностью и обязанностями. Без него будет хаос, когда ребенок ничего не сможет сделать без указания взрослого.
Кстати, этот хаос создают сами родители, например, когда требуют от ребенка делать вместе уроки не по режиму, а, когда у них появилось свободное время, нарушая структуру дня. И ребенок, даже повзрослевший, будет ждать, когда им будут руководить. Остается только звонить каждые пять минут, проверять, а не забыл ли он чего.
Если не взрастить внутреннего контролера, то проблемы возникнут в подростковом возрасте, потому что тогда любые напоминания воспринимаются как неприемлемое вторжение. И отсюда возникает девиантное поведение. Так что главная моя рекомендация — составить режим дня, конечно с индивидуальным подходом для вашего ребенка.
— И перестаньте контролировать своих детей, требовать от них многого — больше, чем они могут дать. Перестаньте свои собственные амбиции полностью перекладывать на детей, потому что у каждого свои способности, — призвала родителей Анна Хоботова.
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