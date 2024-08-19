Внутренний контроль вместо хаоса: Как родителям настроить ребенка на успешную учебу, рассказали ростовские психологи

И, чтобы ребенок не попал под дурное влияние — хоть в первом классе, хоть в колледже, хоть в институте, нужно учить ребенка выстраивать свои границы и не позволять их нарушать, а также не вторгаться в чужие. Ведь кто подвержен чужому влиянию? Тот, кто не совсем уверен в себе, или у него нет своего мнения. А где оно формируется? В семье: до первого класса ребенок уже имеет представление о себе, о том, что такое хорошо и плохо. А для этого понимания нужно разговаривать, уделять внимание сыну или дочери, выстраивать доверительный контакт, чтобы при возникновении конфликтной ситуации в школе, родители знали, что с ребенком происходит. Чтобы школьник или студент мог поделиться, пусть и не после первого эпизода буллинга, и получить слова поддержки, советы, нормальное восприятие его признания, чтобы он прислушался к родителям, а не противопоставлял себя им лишь бы поступить по-другому, пусть даже во вред себе. Если речь о подростках, когда контакт с родителями немного нарушается, нужно пытаться воздействовать через авторитетные для ваших детей лица, например, родная тетя или тренер в спортшколе.