В Новосибирске назвали срок метеорологического лета

Метеорологическое лето еще не закончилось, рассказала Кичанова. В ближайшие дни температура воздуха будет выше нормы на 1−2 градуса. Теплая погода ожидает сибиряков и в начале сентября. Осадки в начале первого месяца осени маловероятны, дневная температура будет держаться на уровне +16−18 градусов.