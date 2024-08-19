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В Новосибирске назвали срок метеорологического лета

Новая рабочая неделя в мегаполисе начнется с прохладной и дождливой погоды. Осадки ожидаются с 19 по 22 августа, сообщает издание VN.ru, журналист которого побеседовал с начальником отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Натальей Кичановой.

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Как сообщает метеоролог, после 22 августа осадки маловероятны. Однако будет наблюдаться постепенное снижение температуры воздуха, особенно в ночные часы. Температура днем будет держаться в пределах +22−24 градусов, ночью столбик термометра опустится до +12−14 градусов Цельсия.

Метеорологическое лето еще не закончилось, рассказала Кичанова. В ближайшие дни температура воздуха будет выше нормы на 1−2 градуса. Теплая погода ожидает сибиряков и в начале сентября. Осадки в начале первого месяца осени маловероятны, дневная температура будет держаться на уровне +16−18 градусов.