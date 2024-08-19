«Маяк» открыли в Усть-Илимске по инициативе ветеранов военно-морского флота

В Усть-Илимске на Аллее Слава прошло торжественное открытие памятного знака «Маяк», который посвятили землякам, проходивших службу в военно-морском флоте. Объект открыли рядом с памятников в честь воинов-пограничников. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города Усть-Илимска.
— Памятный знак появился по инициативе клуба ветеранов военно-морского флота «Румб», который на протяжении многих лет активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. Члены клуба в течение двух лет собирали средства на изготовление и установку объекта, — рассказали в пресс-службе администрации.
Маяк символизирует почет и уважение морякам, силу духа и сплоченность воинского братства. На церемонии открытия поблагодарили всех, кто причастен к этому событию.
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