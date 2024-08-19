«Маяк» открыли в Усть-Илимске по инициативе ветеранов военно-морского флота

В Усть-Илимске на Аллее Слава прошло торжественное открытие памятного знака «Маяк», который посвятили землякам, проходивших службу в военно-морском флоте. Объект открыли рядом с памятников в честь воинов-пограничников. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города Усть-Илимска.