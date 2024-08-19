В Перми временно изменится расписание трамвайных маршрутов

Движение вагонов маршрутов № 4, 5, 6, 7 и 8 не будет осуществляться на участке от станции Пермь II до депо «Красный Октябрь». На этот период часть вагонов будет размещена на охраняемых разворотных кольцах, откуда будет начинаться утренний выпуск и где временно вагоны будут располагаться по окончании вечерних рейсов. 19 августа маршруты № 4 и 5 с 20 часов будут курсировать по маршруту «Микрорайон Висим — ул. Ленина — ул. Борчанинова — станция Бахаревка». Окончание работы обоих маршрутов запланировано на станции Пермь II. Трамвайный маршрут № 7 после 20 часов будет следовать сообщением «ВРЗ — ул. Максима Горького — ул. Революции — ул. Борчанинова — ул. Ленина — ВРЗ». Окончание работы трамвайных маршрутов № 6, 7 и 8 запланировано на разворотном кольце «Пермская ярмарка».