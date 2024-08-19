Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в Стерлитамаке

"После этого мы все бросили и начали убирать машины за гаражи. Дальше уже скорая, пожарная [приехали]. Пока мы находились там, вышел полностью обгоревший человек — в момент взрыва он шел как раз из гаража и его накрыло огнем. Еще отлетели ворота с нескольких гаражей.