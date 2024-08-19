Трэвис Скотт переиздаст микстейп Days Before Rodeo в честь его юбилея

Альбом выйдет в виде трех бокс-сетов, сообщает Billboard. Каждый содержит виниловую пластинку или CD и мерч артиста — толстовку, футболку либо шляпу с вышивкой. Кроме того, для заказа уже доступна цифровая версия с неизданными бонус-треками времен оригинального издания.