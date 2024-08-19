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Надвигаются заморозки: в воскресенье в Свердловской области похолодает до +5 градусов

В Екатеринбурге и Свердловской области 25 августа похолодает до +5 градусов.

Сейчас в Олбани: +25° 3 м/с 74% 747 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

Лета осталось чуть больше десяти дней. Впрочем, теплом и солнцем погода все равно нас порадовать не хочет.

— Погода текущей недели во многом будет определена действующей циклонической циркуляцией, лишь 20 августа вероятность осадков сравнительно невелика, — сообщают в Уральском гидрометцентре. — Температура воздуха ночью 8−13 градусов, днем 18−23 градуса. В Екатеринбурге без осадков, днем 21−23 градус.

А еще на Урал опять идут дожди. Они прольются примерно в среду-четверг, то есть 21 и 22 августа. Ведь к этому моменту в наш регион придет циклон с Белого моря.

— Ожидаются дожди, местами сильные, — рассказывают синоптики. — Температура воздуха ночью 8−13 градусов, днем 15−20 градусов.

В пятницу и субботу дожди тоже будут, но уже не такие проливные. Скорее кратковременные. Столбики термометров 23 и 24 августа ночью покажут 7−12 градусов, днем 14−19 градусов.

Ну, а самый холод ожидается в воскресенье 25 августа. Ночью столбики термометров опустятся до 5−7 градусов Цельсия.

Кстати, такое похолодание пусть и редко, но бывает на Урале. По данным синоптиков, в 2015 году в конце августа в Свердловской области похолодало до −1…2 градусов. Похожие августовские холода наблюдались также в 2018, 2021 и 2023 годах.