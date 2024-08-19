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В Центральном и Советском округах временно отключат холодную воду

Ограничения связаны с ремонтными работами.

Источник: Комсомольская правда

«Росводоканал Омск» сообщил о плановых работах в Центральном и Советском округах города Омска. Из-за их проведения несколько домов 21-го и 22 августа останутся без воды.

Так, в среду, 21 августа с 11:00 до 24:00 холодной воды не будет в домах:

— Ул. 5-я Северная, 193/3;

— Ул. 7-я Северная, 368, 369;

— Ул. 17-й Военный городок, 353, 354, 355, 356.

Там будут переврезать водопровод по улицам 6-я Северная—Красный Пахарь.

22 августа, в четверг, не будет воды в нескольких домах по улице Старозагородная в Советском округе. Она будет отключена с 10 до 20 часов в домах № 8/1,10/3,10,10/4.

В Советском округе будет проведена дезинфекция водопровода. Омичей попросили запастись водой.

ЖКХ