Синоптики рассказали, когда на Урале совсем закончится тепло и ударят первые заморозки

Что касается Южного Урала, то под влиянием чередования областей повышенного и пониженного давления и прохождения атмосферных фронтов на этой неделе пройдут небольшие и умеренные дожди, местами — с грозами. А 21 августа при прохождении центра циклона через Южный Урал дожди кое-где будут сильные, говорят в местном ЦГМС.