Синоптики рассказали, когда на Урале совсем закончится тепло и ударят первые заморозки

«Лето вступило в свой заключительный период. Ночи становятся длиннее и холоднее. По климатическим данным, вероятность заморозков в третьей декаде августа составляет 3−8%. В 2018, 2021, 2023 годах в последней трети августа отмечались лишь единичные случаи понижения температуры воздуха ниже нуля, в очень холодном августе 2015 года 30 числа заморозки минус 0,1−1,2 градуса возникли на 40% территории Свердловской области», — прокомментировали в Уральском УГМС.
В Челябинской области во второй и третьей декадах августа также есть вероятность возникновения заморозков в воздухе и на поверхности почвы.
Погода текущей недели во многом будет определена действующей циклонической циркуляцией, лишь 20 августа вероятность осадков сравнительно невелика.
«Температура воздуха ночью 8−13, днем 18−23. В Екатеринбурге без осадков, днем 21−23. Далее,
Наиболее низкая температура — плюс 5−7 градусов — предполагается ночью 25 августа.
Что касается Южного Урала, то под влиянием чередования областей повышенного и пониженного давления и прохождения атмосферных фронтов на этой неделе пройдут небольшие и умеренные дожди, местами — с грозами. А 21 августа при прохождении центра циклона через Южный Урал дожди кое-где будут сильные, говорят в местном ЦГМС.
Температурный фон существенно не изменится: ночью плюс 8−13, днем — 17−22 градуса. Лишь 22 августа в тылу циклона небольшое похолодание — в дневные часы до плюс 14−19 градусов. Ветер ожидается преимущественно западной четверти, его скорость 4−9 м/с, в отдельные дни с порывами до 13−15 м/с.
Во вторник, 20 августа, при переменной облачности местами прошумят небольшие дожди, ночью и утром в горах кое-где туманы. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7−12, завтра днем — 19−24, в горах — до 16 градусов.
Ночью 21 августа в регионе преимущественно без осадков и плюс 8−13. Днем в среду облачно, дожди, местами — сильные, грозы и плюс 16−21. Ветер юго-западный 4−9 м/с.
По предварительным расчетам, 22 августа также облачно, но с прояснением, пройдут небольшие, местами — умеренные дожди, ночью плюс 8−13, днем в четверг — 14−19 градусов. Ветер западный, северо-западный, его скорость 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.