В Пермском крае выросла заболеваемость коронавирусом

Из них 134 пациента с подтвержденным ковидом проживает в Перми. Это чуть больше половины от общего числа заболевших — 51,7%. По словам эпидемиологов, в последние несколько месяцев на территории Прикамья по-прежнему доминирует штамм «омикрон».