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В Пермском крае выросла заболеваемость коронавирусом

За неделю в регионе выявили 259 новых случаев COVID-19.

В Пермском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. По данным краевого Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 12 по 18 августа, диагноз COVID-19 был подтвержден у 259 человек.

Из них 134 пациента с подтвержденным ковидом проживает в Перми. Это чуть больше половины от общего числа заболевших — 51,7%. По словам эпидемиологов, в последние несколько месяцев на территории Прикамья по-прежнему доминирует штамм «омикрон».

Напомним, неделей ранее в Пермском крае было выявлено 170 случаев заболеваемости коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 510 099 человек.

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