2 сентября в Ростове-на-Дону и области запретят розничную продажу алкоголя

Чиновник отметил, что ограничения введут в рамках закона «О регулировании спиртосодержащей продукции». За несоблюдение требований будут штрафовать: должностных лиц — на суммы от 20 до 40 тысяч рублей, юридических лиц — на суммы от 100 до 300 тысяч рублей. В обоих случаях возможна конфискация товара.