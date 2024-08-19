2 сентября в Ростове-на-Дону и области запретят розничную продажу алкоголя

2 сентября, в день школьных линеек, в Ростовской области запретят розничную продажу алкоголя. Об этом сообщил директор регионального департамента потребительского рынка Алексей Панкратов.
Чиновник отметил, что ограничения введут в рамках закона «О регулировании спиртосодержащей продукции». За несоблюдение требований будут штрафовать: должностных лиц — на суммы от 20 до 40 тысяч рублей, юридических лиц — на суммы от 100 до 300 тысяч рублей. В обоих случаях возможна конфискация товара.
Запрет на розничную торговлю горячительным не коснется объектов общественного питания.
Напомним, в 2024 году праздничные линейки, посвященные Дню знаний, перенесут на 2 сентября из-за того, что первое число выпадает на воскресенье. Всего этой осенью донские школы примут 471 тысячу ребят, 47 тысяч из которых впервые сядут за парты.