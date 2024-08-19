В челябинских школах могут ввести преподавание логики

Логическое мышление — краеугольный камень научного восприятия мира.
Будучи первым заместителем думского Комитета по просвещению, депутат обратилась с инициативой к министру просвещения России Сергею Кравцову. Она мотивирует введение логики в школьную программу необходимостью воспитания инженерных кадров, в которых так нуждается сегодняшняя Россия. Все мы помним рубеж
Но всё меняется и профессиональный ландшафт меняется тоже. Яна Лантратова ссылается на заявление Николая Патрушева, который, будучи в январе этого года секретарём Совбеза, напомнил, что для обеспечения технологического суверенитета стране жизненно необходимо ликвидировать дефицит инженерных кадров. Депутат делает обоснованный вывод, что для формирования инженерного мышления в детях необходимо со школьной скамьи воспитывать логику.
Развивающееся среди детей и молодёжи клиповое мышление, неспособность строить логические цепочки рассуждений, отсутствие критического отношения к эмоциональным высказываниям web-инфлюэнсеров делает подростающее поколение уязвимым и неконкурентоспособным. Собственно, пробелы в логическом мышлении можно наблюдать в произвольно взятой ветке комментариев в любой соцсети даже у молодых взрослых. Алогизм дискуссии уже довольно давно становится пугающей нормой. А ведь впечталительным подросткам было бы достаточно знать азы логических категорий, основ рациональной дискуссии, методов доказательств и опровержений, чтобы избежать токсичных тредов, затеваемых интернет-троллями.
Лантратова напоминает, что логика была базовым предметом в гимназическом обучении ещё в Российской Империи. Исключением был лишь короткий период 1847—1855 гг. Более того, из учебников царской России она спокойно перекочевала в советскую школьную программу, поскольку на этапе индустриализации страна остро нуждалась именно в научно-технических кадрах, мысливших соответствующим образом.
Депутат предлагает Минпросу рассмотреть, как именно можно преподавать логику в сегодняшней российской школе — как отдельный предмет или как модули в составе курсов математики, информатики и/или естествознания. Однако, она заранее оговаривается: «Введение логики потребует перераспределения учебной нагрузки, чтобы не допустить перегрузки и перенапряжения учащихся».