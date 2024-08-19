В челябинских школах могут ввести преподавание логики

Будучи первым заместителем думского Комитета по просвещению, депутат обратилась с инициативой к министру просвещения России Сергею Кравцову. Она мотивирует введение логики в школьную программу необходимостью воспитания инженерных кадров, в которых так нуждается сегодняшняя Россия. Все мы помним рубеж XX—XXI вв. еков, когда инженерное образование стало восприниматься как что-то немодное, устаревшее и не имеющее перспектив. Тогда, в эпоху широкой деиндустриализации, которая затронула и Челябинскую область, стало модным отдавать детей в менеджеры, экономисты и юристы.