Крым станет одним из основных центров исследования Солнца в России

Сейчас много данных о вспышках на Солнце и его состоянии приходится получать из США. Там есть множество обсерваторий, а в космосе у НАСА есть специальные солнечные спутники, как, например, SOHO. Для разработки и запуска подобных спутников понадобятся десятилетия, но в России уже начали активно развивать наземные средства наблюдения за солнцем.