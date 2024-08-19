Крым станет одним из основных центров исследования Солнца в России

Солнечные телескопы Крымской астрофизической обсерватории будут играть важную роль в исследовании нашей звезды. Обсерватория в Научном примет участие в возрождении службы Солнца. Ученые собирают данные о солнечной активности и прогнозируют возникновение магнитных бурь. Об этом рассказал телеканал «Крым 24».
Сейчас много данных о вспышках на Солнце и его состоянии приходится получать из США. Там есть множество обсерваторий, а в космосе у НАСА есть специальные солнечные спутники, как, например, SOHO. Для разработки и запуска подобных спутников понадобятся десятилетия, но в России уже начали активно развивать наземные средства наблюдения за солнцем.
Напомним, недавно в крымской обсерватории завершили ремонт Большого солнечного телескопа (БСТ-1), который является одним из самых больших в Европе. Он состоит из башни высотой 25 метров и может делать детальные снимки солнца. С помощью него ученые узнают больше о солнечных пятнах и магнитных полях звезды.