Боб Дилан записал композицию для биографического фильма о Рональде Рейгане

Американский артист Боб Дилан записал кавер на песню Don`t Fence Me In (1934) композитора Коула Портера для предстоящего байопика о 40-м президенте США и актере Рональде Рейгане.
В интервью Spin исполнитель главной роли Деннис Куэйд рассказал, что Дилану предложили спеть для ленты любую песню и он выбрал трек Портера, который прозвучит на финальных титрах. Любопытно, что в 40-х композицию сделал популярной кантри-музыкант Джин Отри, приходящийся Куэйду троюродным братом.
Работа над проектом Шона Макнамары «Рейган» велась с 2020 года. Премьера фильма должна состояться в США в конце августа. В картине также прозвучат кавер Джина Симмонса из KISS на другую знаменитую песню 30-х Stormy Weather и версия трека Country Road (1971) Джона Денвера от кантри-певца Клинта Блэка.
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