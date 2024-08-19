Боб Дилан записал композицию для биографического фильма о Рональде Рейгане

Работа над проектом Шона Макнамары «Рейган» велась с 2020 года. Премьера фильма должна состояться в США в конце августа. В картине также прозвучат кавер Джина Симмонса из KISS на другую знаменитую песню 30-х Stormy Weather и версия трека Country Road (1971) Джона Денвера от кантри-певца Клинта Блэка.