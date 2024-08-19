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За выходные на дорогах Могилевской области задержали 37 бесправников

19 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные на дорогах Могилевской области задержали 37 бесправников. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Всего за прошедшие выходные на дорогах региона сотрудники Госавтоинспекции выявили 711 нарушений ПДД, задержали 16 нетрезвых водителей.

К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли 76 пешеходов. Из них 14 человек находились в состоянии алкогольного опьянения.