За выходные на дорогах Могилевской области задержали 37 бесправников

Всего за прошедшие выходные на дорогах региона сотрудники Госавтоинспекции выявили 711 нарушений ПДД, задержали 16 нетрезвых водителей.



К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли 76 пешеходов. Из них 14 человек находились в состоянии алкогольного опьянения.