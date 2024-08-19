В Ростовской области рыбак поймал в реке огромного белого амура

В Ростовской области 14-килограмового белого амура поймал рыбак Виталий Шульга. Об этом мужчина сам рассказал в социальных сетях, также он похвастался фотографиями с внушительным уловом.
По словам Виталия Шульги, сначала он надеялся выловить сазана, но уже после подсечки понял, что подошла другая рыба. Вытянуть водного гиганта из реки Дон оказалось задачей не из легких.
— Поддал он мне, конечно, адреналина: вываживать с лодки, да еще и на деликатную снасть, удовольствие еще то, — признался рыбак.
В следующий подход, отметил Виталий Шульга, поводок (ред.: леску с крючком) сорвала «еще более крупная рыба».
Напомним, ранее в Дону поймали рыбу с человеческими зубами.