Жители центра и смежных улиц в Ростове временно остались без электричества

Днем 19 августа жители ряда улиц Ростова-на-Дону, в том числе центра города, временно остались без электричества. Об этом сообщили в АО «Донэнерго».
По данным компании, около 12:50 произошло технологическое нарушение в сети, которое привело к отключениям на Соколова, Максима Горького, Красноармейской, Пушкинской и в переулке Малом, а также на Ленина, Шеболдаева и Нансена.
Восстановить подачу электроснабжения планируют в течение трех часов, примерно к 16 часам. Абонентов должны подключить без предупреждения.
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