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Белгидромет предупредил о грозах и сохранении жары до +33 на 20 августа

Синоптики озвучили прогноз на 19 августа, предупредив белорусов о грозах и жаре.

Сейчас в Олбани: +25° 3 м/с 74% 747 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси во вторник, 20 августа, сохранится жаркая погода. Подробнее рассказали в Белгидромете.

Так, на 20 августа вынесен оранжевый уровень опасности из-за сохраняющейся жары. Погоду в этот день будет определять преимущественно малоподвижный атмосферный фронт, только днем по северо-западу скажется влияние области повышенного атмосферного давления. В течение суток будет облачно с прояснениями.

Ночью на большей части республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные часы и утром в отдельных районах — слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +14 — +20 градусов, днем будет около +23 — +29 тепла.

Но еще днем во многих районах Гомельщины воздух раскалится до +30 — +33 градусов. В основном по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди.