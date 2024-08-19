Белгидромет предупредил о грозах и сохранении жары до +33 на 20 августа

Так, на 20 августа вынесен оранжевый уровень опасности из-за сохраняющейся жары. Погоду в этот день будет определять преимущественно малоподвижный атмосферный фронт, только днем по северо-западу скажется влияние области повышенного атмосферного давления. В течение суток будет облачно с прояснениями.