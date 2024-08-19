Белгидромет предупредил о грозах и сохранении жары до +33 на 20 августа

В Беларуси во вторник, 20 августа, сохранится жаркая погода. Подробнее рассказали в Белгидромете.
Так, на 20 августа вынесен оранжевый уровень опасности из-за сохраняющейся жары. Погоду в этот день будет определять преимущественно малоподвижный атмосферный фронт, только днем по северо-западу скажется влияние области повышенного атмосферного давления. В течение суток будет облачно с прояснениями.
Ночью на большей части республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные часы и утром в отдельных районах — слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +14 — +20 градусов, днем будет около +23 — +29 тепла.
Но еще днем во многих районах Гомельщины воздух раскалится до +30 — +33 градусов. В основном по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди.