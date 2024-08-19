Закрылся культовый нью-йоркский метал-клуб Saint Vitus

Клуб был основан в 2011 году после того, как здание унаследовал адвокат и меломан Пит Якаб. На сцене Saint Vitus давали концерты такие группы, как Megadeth, Anthrax, Gojira, Killing Joke, Deafheaven, Russian Circles, Bambara, Carcass, Against Me, и другие. В 2014-м на площадке состоялся «реюнион Nirvana», где Ким Кордон из Sonic Youth, St. Vincent и Джоан Джетт сыграли вместе с оставшимися участниками культовой гранж-команды.