Более 150 семей получили ключи от квартир в «Новом Ростове»

В новом жилом квартале, возводимом на территории старого аэропорта Ростова, ГК «ЮгСтройИнвест» сдала еще один дом. Ключи от квартир в нем получили более 150 семей.
Отметим, что умный квартал представляет собой один из самых высокотехнологичных жилых комплексов в Ростове-на-Дону. Новый дом отмечается современными технологиями, которые делают повседневную жизнь удобнее. Например, жители смогут пользоваться бесшовным Wi-Fi на всей территории комплекса, а специальные беседки с зарядными станциями идеально подойдут для тех, кто хочет оставаться на связи.
Безопасности в умном квартале уделено особое внимание: smart домофоны и шлагбаумы будут пропускать на территорию только жильцов и их гостей, что обеспечит необходимую приватность. К тому же, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения помогут создать комфортную атмосферу для жителей. Не менее важным является концепция закрытого двора без машин, что придаёт дополнительную безопасность во время прогулок с детьми.
Автолюбители также не остались без внимания: для них предусмотрены подземные и гостевые парковки, а также места, оборудованные зарядными устройствами для электромобилей.
Напомним, что соглашение о реализации инвестиционного проекта «Новый Ростов» было подписано в июне прошлого года между правительством Ростовской области и ГК «ЮгСтройИнвест» в рамках Петербургского международного экономического форума.
На площади 360 гектаров планируется строительство более 1,5 миллиона квадратных метров жилья, а также школ и детских садов. Городской проект включает в себя и развитую инфраструктуру, в которую войдут объекты дополнительного образования, культуры, здравоохранения, а также парковые зоны.
Застройщик: ООО «СЗ-1 “ЮСИ-ДОН”.
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