Более 150 семей получили ключи от квартир в «Новом Ростове»

Безопасности в умном квартале уделено особое внимание: smart домофоны и шлагбаумы будут пропускать на территорию только жильцов и их гостей, что обеспечит необходимую приватность. К тому же, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения помогут создать комфортную атмосферу для жителей. Не менее важным является концепция закрытого двора без машин, что придаёт дополнительную безопасность во время прогулок с детьми.