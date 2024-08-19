Коронавирус в Казахстане: пора ли готовиться к маскам и удаленке

Как рассказала главный эксперт, в настоящее время эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане стабильная. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась в 8 раз.
«С начала года зарегистрировано 1 290 случаев КВИ, из которых 1 242 подтвержденных и 48 исключенных. Летальных исходов не зафиксировано. По последним данным секвенирования, в Казахстане циркулирует штамм Омикрон JN.1. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, этот штамм не представляет особого риска для общественного здравоохранения и не вызывает более тяжелого течения заболевания, несмотря на высокую контагиозность. Министерство здравоохранения продолжает проведение санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, также еженедельно проводится мониторинг эпидемиологической ситуации по ОРВИ, гриппу и КВИ».
Эксперт напомнила о постановлении и. о. главного государственного санврача Казахстана Нуркана Садвакасова, которое предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона по ОРВИ, гриппу и COVID-19. В их числе:
- вакцинация против гриппа с 15 сентября;
- в медицинских организациях предусмотрено введение масочного режима для медицинских работников, обеспечение работы «фильтров» на входе, наличие антисептиков;
- первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями ОРВИ, гриппа и COVID-19;
- также в детских дошкольных организациях предусмотрено проведение ежедневного утреннего «фильтра» с отстранением детей с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19;
В организациях среднего образования при регистрации фактов заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19 от 20 до 30 процентов учащихся одного класса в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения и запрет на прием новых детей в классы в течение 10 календарных дней.
В случае вовлечения в эпидемический процесс больных ОРВИ, гриппом и COVID-19 в количестве 30 процентов и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн-обучение.
При появлении признаков гриппа, ОРВИ и КВИ населению рекомендуют обращаться в медицинские организации и не заниматься самолечением во избежание осложнений.
«Думаю, что при соблюдении всех противоэпидемиологических, профилактических мероприятий мы должны сдержать ситуацию и не допустить распространения КВИ, как в предыдущие годы», — резюмировала Арай Зекенова.