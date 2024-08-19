Коронавирус в Казахстане: пора ли готовиться к маскам и удаленке

«С начала года зарегистрировано 1 290 случаев КВИ, из которых 1 242 подтвержденных и 48 исключенных. Летальных исходов не зафиксировано. По последним данным секвенирования, в Казахстане циркулирует штамм Омикрон JN.1. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, этот штамм не представляет особого риска для общественного здравоохранения и не вызывает более тяжелого течения заболевания, несмотря на высокую контагиозность. Министерство здравоохранения продолжает проведение санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, также еженедельно проводится мониторинг эпидемиологической ситуации по ОРВИ, гриппу и КВИ».