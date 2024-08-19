Олбани
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движения транспорта ограничили до 27 августа по улице Лыткина в Иркутске

Движение будет ограничено в районе дома № 77.

Источник: Комсомольская правда

До 20:00 27 августа ограничили движение машин по улице Лыткина в районе дома № 77. С 20 августа движение будет ограничено полностью. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Ограничение движения по улице Лыткина в Иркутске.

— Объезд будет осуществляется по прилегающим улицам. Просим водителей быть внимательнее и руководствоваться дорожными знаками.

Причиной ограничения стали ремонтные работы на тепловых сетях.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в поселке Усть-Ордынский на длительное время перекрыли часть дороги на улице Ленина по инициативе местной администрации. Следственный комитет в ходе мониторинга СМИ выявил эту проблему и начал проверку. Жителям поселка данные ограничения доставляют неудобства, так как необходимо объезжать улицу, а также нет возможности припарковаться у дома.