Движения транспорта ограничили до 27 августа по улице Лыткина в Иркутске

До 20:00 27 августа ограничили движение машин по улице Лыткина в районе дома № 77. С 20 августа движение будет ограничено полностью. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Ограничение движения по улице Лыткина в Иркутске.
— Объезд будет осуществляется по прилегающим улицам. Просим водителей быть внимательнее и руководствоваться дорожными знаками.
Причиной ограничения стали ремонтные работы на тепловых сетях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в поселке Усть-Ордынский на длительное время перекрыли часть дороги на улице Ленина по инициативе местной администрации. Следственный комитет в ходе мониторинга СМИ выявил эту проблему и начал проверку. Жителям поселка данные ограничения доставляют неудобства, так как необходимо объезжать улицу, а также нет возможности припарковаться у дома.