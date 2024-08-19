Движения транспорта ограничили до 27 августа по улице Лыткина в Иркутске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в поселке Усть-Ордынский на длительное время перекрыли часть дороги на улице Ленина по инициативе местной администрации. Следственный комитет в ходе мониторинга СМИ выявил эту проблему и начал проверку. Жителям поселка данные ограничения доставляют неудобства, так как необходимо объезжать улицу, а также нет возможности припарковаться у дома.