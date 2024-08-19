Сельскохозяйственные ярмарки в Минске начнутся 14 сентября

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные ярмарки в Минске стартуют 14 сентября, сообщила журналистам начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, передает корреспондент БЕЛТА.



«Ежегодно город Минск начинает сельскохозяйственные ярмарки в середине сентября, и этот год не будет исключением. В этом году ярмарки стартуют 14 сентября. Основная локация будет неизменно на площадке у “Чижовка-Арены”, потому что это место, излюбленное горожанами, туда удобно подъезжать и там достаточная площадка для размещения большого количества участников ярмарки, — рассказала Елена Нагорная. — С учетом того, что мы привыкли красиво и масштабно открывать наши традиционные сельскохозяйственные ярмарки, и с учетом того, что у нас День города в этом году выпадает на 14 сентября, для того, чтобы продлить людям праздник и хорошее настроение, достаточно торжественно и красиво открыть этот сезон, 21 сентября на площадке у Дворца спорта состоится большая ярмарка “Мінскі кірмаш”, приуроченная к открытию сезона сельскохозяйственных ярмарок».



Ярмарки будут проводиться в каждом районе города Минска и на центральной площадке у «Чижовка-Арены» по выходным дням и продлят свою работу до 1 декабря. «Но сразу хочу обозначить, что все будет зависеть от погодных условий. Конечно же, руководствуемся санитарными нормами и правилами, и при температуре на улице чуть ниже нуля градусов ярмарки нам придется сократить», — отметила начальник главного управления.



«Кроме того, традиционно в Минске будут работать ежедневные площадки по реализации сельскохозяйственной продукции физическими лицами, крестьянскими и фермерскими хозяйствами. Эти площадки будут работать в течение 2 месяцев — с 16 сентября по 17 ноября. Порядок получения разрешений не изменился. Перечень площадок будет размещен на этой неделе на сайтах администраций и Мингорисполкома, — дополнила Елена Нагорная. — Для того, чтобы получить разрешение, любое физическое лицо, которое имеет приусадебный участок и получило справку от местного исполнительного органа о том, что участок есть и на нем выращена плодоовощная продукция, приезжает с этой справкой в администрацию района, на территории которого он решил осуществлять торговлю, и получает разрешение на торговлю. В принципе, никаких сложностей здесь нет. Единственное, мы просим всегда убирать площадку по окончании рабочего дня».-0-

