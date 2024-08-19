90 лет назад немцы сделали Гитлера фюрером всей Германии

Но их главный козырь — идеология, которая, если отбросить популистскую шелуху, сводилась к простому тезису — «мы лучшие по праву рождения, и в наших бедах виноваты не мы, а чужие». То, что эта идеология нашла поддержку у миллионов немцев, имело и для Германии, и для всего мира катастрофические последствия.