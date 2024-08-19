В Казахстане стартует пилотная сельскохозяйственная перепись

АСТАНА, 19 авг — Sputnik. В период с 20 августа по 30 сентября 2024 года в Казахстане пройдет пилотная сельскохозяйственная перепись. Всего будет охвачено 54 населенных пункта: по два в сельской местности и один городской населенный пункт в каждой области страны, сообщает Бюро национальной статистики.