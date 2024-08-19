В Казахстане стартует пилотная сельскохозяйственная перепись

АСТАНА, 19 авг — Sputnik. В период с 20 августа по 30 сентября 2024 года в Казахстане пройдет пилотная сельскохозяйственная перепись. Всего будет охвачено 54 населенных пункта: по два в сельской местности и один городской населенный пункт в каждой области страны, сообщает Бюро национальной статистики.
Перепись проводится сотрудниками территориальных подразделений Бюро национальной статистики.
Субъектами переписи станут.
— юридические лица, их структурные подразделения;
— индивидуальные предприниматели, включая крестьянские и фермерские хозяйства;
— домашние хозяйства, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.
По словам руководителя БНС Максата Турлубаева, пилотная сельскохозяйственная перепись позволит выявить недостатки и улучшить процесс основной переписи, так как на этапе тестирования можно будет проанализировать методы сбора данных, оценить эффективность используемых технологий и выявить возможные проблемы в организации процесса.
«Это даст возможность скорректировать подходы, улучшить подготовку персонала и обеспечить более точное и полное отражение состояния сельского хозяйства в период основной сельхозпереписи в 2025 году».
Кроме того, с 20 августа по 30 сентября переписные листы для самостоятельного заполнения будут доступны на сайте sanaq.gov.kz/.
Также домашние хозяйства посетит интервьюер, который, как отмечается, должен иметь отличительную экипировку — белую кепку и бэйдж, удостоверяющий его личность — и планшет на руках.
Сообщается, что респондентам необходимо будет ответить на вопросы о виде осуществляемой экономической деятельности в сельском хозяйстве, доступности инженерно-технических коммуникаций, автономных источников энергии, сельскохозяйственной инфраструктуры, наличии трудовых ресурсов, производственных построек и сооружений, поголовье сельхозживотных, земельных участков, о производстве органической продукции и др. вопросы.
В пилотной переписи планируется охватить 29 тысяч домашних хозяйств и 8 тысяч хозяйствующих субъектов. Для получения консультаций по вопросам сельхоз переписи можно обратиться в контакт-центр по номеру 1446 или бот в телеграм statgovkz_bot.