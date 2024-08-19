Китайские промышленники заинтересовались омским «Авангардом»

Как сообщили в пресс-службе особой экономической зоны «Авангард», договоренность о сотрудничестве была достигнута во время прошедшей в мае нынешнего года конференции в Харбине. От омской стороны в ней участвовал заместитель генерального директора Михаил Деревянко.