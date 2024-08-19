Китайские промышленники заинтересовались омским «Авангардом»

Омск посетили представители крупной китайской фирмы ООО «Сиван металлургическая компания». Зарубежные промышленники заинтересовались реализацией инвестиционных проектов на территории Омской области, преимущественно в особой экономической зоне «Авангард».
Представители ООО «Сиван металлургическая компания» познакомились с промышленными кластерами региона. Были достигнуты договоренности о применении китайских технологий на омских предприятиях, а также привлечении китайских производителей в наш регион для участия в производственных цепочках российских компаний.
ООО «Сиван металлургическая компания» является структурным подразделением корпорации «Симм» и занимается строительством производств. За 20 лет своей деятельности компания построила 100 заводов, специализирующихся на химической, горнодобывающей и энергетических отраслях. Объекты возведены по всему миру.
Как сообщили в пресс-службе особой экономической зоны «Авангард», договоренность о сотрудничестве была достигнута во время прошедшей в мае нынешнего года конференции в Харбине. От омской стороны в ней участвовал заместитель генерального директора Михаил Деревянко.