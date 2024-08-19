Проезд к школе № 14 от улицы Карла Либкнехта станет односторонним в Иркутске.
С 30 августа в Иркутске будет нововведение. В областном центре изменят схему движения по проезду к школе № 14 от Карла Либкнехта. Отныне автомобилисты смогут проехать лишь в направлении образовательного учреждения. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Односторонний проезд к школе № 14 от Карла Либкнехта.
— Соответствующее решение принято на заседании рабочей группы совместно с ГИБДД. Это поможет в перераспределение потоков, а также повышение безопасности на участке и ликвидации существующих заторов, — уточнили в администрации.
Такие меры ввели по инициативе жителей города при поддержке депутата городской думы Максима Булдакова.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Лыткина в Иркутске ограничили движение транспорта до 27 августа.