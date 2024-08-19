Проезд к школе № 14 от улицы Карла Либкнехта станет односторонним в Иркутске.

С 30 августа в Иркутске будет нововведение. В областном центре изменят схему движения по проезду к школе № 14 от Карла Либкнехта. Отныне автомобилисты смогут проехать лишь в направлении образовательного учреждения. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.