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Проезд к школе № 14 от улицы Карла Либкнехта станет односторонним в Иркутске

Новое правило вступит в силу с 30 августа.

Источник: Комсомольская правда

Проезд к школе № 14 от улицы Карла Либкнехта станет односторонним в Иркутске.

С 30 августа в Иркутске будет нововведение. В областном центре изменят схему движения по проезду к школе № 14 от Карла Либкнехта. Отныне автомобилисты смогут проехать лишь в направлении образовательного учреждения. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Односторонний проезд к школе № 14 от Карла Либкнехта.

— Соответствующее решение принято на заседании рабочей группы совместно с ГИБДД. Это поможет в перераспределение потоков, а также повышение безопасности на участке и ликвидации существующих заторов, — уточнили в администрации.

Такие меры ввели по инициативе жителей города при поддержке депутата городской думы Максима Булдакова.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Лыткина в Иркутске ограничили движение транспорта до 27 августа.