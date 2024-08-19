В Прикамье дефицит учителей составляет около 800 человек

Раиса Кассина отметила также, что министерство проводит специальные программы по привлечению кадров в школы. «Я думаю, что дефицит мы восполним. Например, будущим педагогам, которые собираются стать учителями физики, химии, биологии, информатики и математики, скоро будут повышены стипендии. Кроме того, действует программа “Земский учитель”», — пояснила глава краевого минобра «РБК Пермь». В рамках этой программы были в том числе закуплены автомобили, чтобы педагоги могли самостоятельно добираться на работу в отдаленные территории.