Роспотребнадзор назвал пять пляжей Татарстана, где вода непригодна для купания

На сегодня результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций показали, что по микробиологическим критериям не подходят для купания пляж «Локомотив» в Казани, городские пляжи в Тетюшах и Заинске. Кроме того, на пляжах озера Большое Лебяжье и «Нижнее Заречье» в столице Татарстана обнаружены несоответствия по санитарно-химическим параметрам.