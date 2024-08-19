Военный и его знакомый отправятся в колонию за кражу Iphone 15 в Иркутске

Военнослужащий и его знакомый договорились между собой украсть телефон Айфон 15 у незнакомого им продавца из интернет-ресурса «Авито». Один из них взял у потерпевшего гаджет, чтобы посмотреть, а другой в это время распылил в лицо перцовый баллончик. После этого мужчины скрылись с места преступления. Об этом КП-Иркутск сообщили во втором Восточном окружном военном суде.
— Кроме этого, зайдя в пункт скупки мобильных телефонов, следуя предварительной договоренности один из мужчин попросил продавца достать с витрины мобильный телефон. После выполнения просьбы другой распылил перцовый баллончик. Далее подсудимые похитили пять мобильных телефонов марки «Эпл», — рассказали в пресс-службе суда.
Так одного из мужчин отправили в колонию общего режима на четыре года, а другого в колонию особого режима на четыре года и семь месяцев. Также удовлетворены иски потерпевших. Но приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на жителей Иркутска завели четыре уголовных дела за фиктивную прописку иностранцев.