Военный и его знакомый отправятся в колонию за кражу Iphone 15 в Иркутске

Военнослужащий и его знакомый договорились между собой украсть телефон Айфон 15 у незнакомого им продавца из интернет-ресурса «Авито». Один из них взял у потерпевшего гаджет, чтобы посмотреть, а другой в это время распылил в лицо перцовый баллончик. После этого мужчины скрылись с места преступления. Об этом КП-Иркутск сообщили во втором Восточном окружном военном суде.