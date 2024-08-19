Сгоревшую в Кишиневе Филармонию никто восстанавливать не будет: У правительства другие приоритеты — философия министра культуры

На здание сгоревшей Филармонии в Кишинёве есть «все компоненты, включая финансирование» в виде кредита, но у правительства Молдовы нет возможности его принять без ущерба для других отраслей, заявил министр культуры Продан.
Указав, что не обещал постройку здания «к 2030 году, я сказал, что нам очень хотелось бы до 2030 года перерезать ленточку, но это мечта», он пустился в рассуждения, что «Филармония — это не только здание, это философия»:
«Проблема Филармонии касается не только артистов, нашей любви к музыке, желания министра. Она касается всего общества. Потому что у нас в правительстве есть определенные приоритеты, отстаёт ли финансирование культуры или нет, но мы правительство, у нас есть приоритеты».
Он добавил, что «проект Филармонии имеет все необходимые компоненты, включая финансирование» за счет кредита ЕИБ, но "идея Филармонии, про что она будет — это важно. И это касается не только помещений для артистов.
Сколько словоблудия про «денег нет», хотят приоритетно себе Минкульт мебель закупает, пишет t.me/romania_ru.