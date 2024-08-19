Количество эвакуированных автомобилей с улиц Краснодара растет

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в Краснодаре и Сочи в 2025 году вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей. За перевозку легковых транспортных средств придется заплатить до четырех тысяч рублей, а за погрузку — до 1,3 тысяч рублей.