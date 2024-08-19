Количество эвакуированных автомобилей с улиц Краснодара растет

Больше 380 автомобилей переместили эвакуаторы с улиц Краснодара на штраф-стоянку с 12 по 18 августа. Это существенно больше, чем в предыдущие недели, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Всего на спецстоянку за прошедшие семь дней «уехали» 382 автомобиля, припаркованных с нарушениями.
С 5 по 11 августа эвакуаторы переместили на штрафстоянку 327 транспортных средства, с 29 июля по 4 августа — 334, с 22 по 28 июля — 352.
Чаще всего машины нарушителей эвакуируют с улиц Красной, Красноармейской, Октябрьской, Советской, Рашпилевской, Мира, им. Володи Головатого, Гудимы, Восточно-Кругликовской и с переулка Тракторного и Привокзальной площади.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в Краснодаре и Сочи в 2025 году вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей. За перевозку легковых транспортных средств придется заплатить до четырех тысяч рублей, а за погрузку — до 1,3 тысяч рублей.