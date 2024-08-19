В РФС и РПЛ разбираются с поведением Дмитрия Андреева в ходе матча с ФК «Ростов»

Поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева во время и после матча с ФК «Ростов» сейчас обсуждают в РФС и РПЛ. Об этом сообщает издание РБ «Спорт».
По информации журналистов, Дмитрий Андреев «нецензурно высказывался в адрес судейской бригады, а во время игры и по ее окончании агрессивно вел себя на бровке поля».
Напомним, матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между ФК «Ростов» и «Оренбург» состоялся 17 августа. Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:2) в пользу донской команды.
В составе «Ростова» забили Николай Комличенко (51-я и 52-я минуты) и Сезар Роналдо (90+4-я минута), а в составе «Оренбурга» отличились Брайан Мансилья (18-я минута) и Джимми Марин (35-я минута).