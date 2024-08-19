K-pop-группа W24 впервые выступит сольно в Москве и Санкт-Петербурге

В состав группы входят четыре участника, один из которых, Чон Ховон, изучал русский язык в университете. В 2024-м артисты выпустили мини-альбом с каверами на российские поп-хиты «Включай скорее». В него вошли новые версии песен «Белая ночь» (1984) коллектива «Форум», «Группа крови» (1988) «Кино», «Венера-Юпитер» (2021) Вани Дмитриенко и другие. В 2023-м музыканты выступили на «Фандом Фесте» в столице.