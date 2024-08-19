K-pop-группа W24 впервые выступит сольно в Москве и Санкт-Петербурге

Первые российские сольные шоу южнокорейского бойз-бэнда W24, играющего поп- и рок-музыку, состоятся осенью.
15-го октября концерт пройдет в Санкт-Петербурге в клубе «Автора», а 17-го — на площадке «1930» в Москве, сообщает Intermedia.
W24 образовались в 2018 году. На их счету три EP и одна полноформатная пластинка White Album (2022).
В состав группы входят четыре участника, один из которых, Чон Ховон, изучал русский язык в университете. В 2024-м артисты выпустили мини-альбом с каверами на российские поп-хиты «Включай скорее». В него вошли новые версии песен «Белая ночь» (1984) коллектива «Форум», «Группа крови» (1988) «Кино», «Венера-Юпитер» (2021) Вани Дмитриенко и другие. В 2023-м музыканты выступили на «Фандом Фесте» в столице.