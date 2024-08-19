Электровоз, сделанный в Ростовской области, отправили в Магнитогорск

НЭВЗ передал очередной локомотив НПМ2М № 27 для Магнитки — самого крупного металлургического комбината в России. Еще в 2004 году, 20 лет назад, предприятие, расположенное в Магнитогорске, сделало спецзаказ Новочеркасскому электровозостроительному заводу. Тогда изготовили четырехосный электровоз постоянного тока НПМ2 для замены старых нэвзовских локомотивов, эксплуатируемых на Магнитке более пятидесяти лет.