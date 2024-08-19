Электровоз, сделанный в Ростовской области, отправили в Магнитогорск

НЭВЗ передал очередной локомотив НПМ2М № 27 для Магнитки — самого крупного металлургического комбината в России. Еще в 2004 году, 20 лет назад, предприятие, расположенное в Магнитогорске, сделало спецзаказ Новочеркасскому электровозостроительному заводу. Тогда изготовили четырехосный электровоз постоянного тока НПМ2 для замены старых нэвзовских локомотивов, эксплуатируемых на Магнитке более пятидесяти лет.
— С 2013 года завод выпускает модернизированные электровозы — Усовершенствования позволили значительно улучшить показатели надежности работы и сделать эксплуатацию электровоза удобнее. Такая техника требует меньших затрат в обслуживании на линии и при ремонте в депо. Межремонтный период увеличился с 30 до 45 дней, а потребление электроэнергии сократилось на 15%, — рассказали на НЭВЗе.
Также для новых электровозов характерны эргономика рабочего места, легкость управления и обзорность. В электровозе также использованы интеллектуальные драйверы со встроенной защитой от коротких замыканий и коммутационных перенапряжений.
Отметим, что сегодня на Магнитке эксплуатируют 11 промышленных электровозов НПМ2 и пятнадцать НПМ2М.