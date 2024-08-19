Нижегородские ученые разработали антимикробную пищевую пленку

Разработка нижегородских химиков — первая антимикробная упаковка для пищевой промышленности, отметили в ННГУ. Подобные пленки до этого использовались только в строительстве и медицине: антимикробным агентом в них выступает дорогостоящее серебро, которое, кроме того, нельзя внедрить в полимеры кроме ПВХ.
Ученые ННГУ создали пленку на основе модифицированной органической соли цинка. Срок хранения продуктов можно регулировать, уменьшая или увеличивая концентрацию соединения цинка в материале, рассказала автор проекта Наталья Шуклина. Из-за крахмала и сахарозы в составе пленка разрушится в почве за 50−70 лет.
Синтез прост, ингредиенты доступны, поэтому материал можно создавать на обычном оборудовании для полиэтиленовой пленки, отметили ученые. Первые промышленные образцы уже начали производить предприятия Нижнего Новгорода и Дзержинска.