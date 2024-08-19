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Нижегородские ученые разработали антимикробную пищевую пленку

Ученые Нижегородского университета имени Лобачевского (ННГУ) разработали антимикробную биоразлагаемую пищевую пленку, которая может продлить срок хранения продуктов в 2−2,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Источник: ННГУ

Разработка нижегородских химиков — первая антимикробная упаковка для пищевой промышленности, отметили в ННГУ. Подобные пленки до этого использовались только в строительстве и медицине: антимикробным агентом в них выступает дорогостоящее серебро, которое, кроме того, нельзя внедрить в полимеры кроме ПВХ.

Ученые ННГУ создали пленку на основе модифицированной органической соли цинка. Срок хранения продуктов можно регулировать, уменьшая или увеличивая концентрацию соединения цинка в материале, рассказала автор проекта Наталья Шуклина. Из-за крахмала и сахарозы в составе пленка разрушится в почве за 50−70 лет.

Синтез прост, ингредиенты доступны, поэтому материал можно создавать на обычном оборудовании для полиэтиленовой пленки, отметили ученые. Первые промышленные образцы уже начали производить предприятия Нижнего Новгорода и Дзержинска.

наука