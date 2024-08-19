Нижегородские ученые разработали антимикробную пищевую пленку

Разработка нижегородских химиков — первая антимикробная упаковка для пищевой промышленности, отметили в ННГУ. Подобные пленки до этого использовались только в строительстве и медицине: антимикробным агентом в них выступает дорогостоящее серебро, которое, кроме того, нельзя внедрить в полимеры кроме ПВХ.