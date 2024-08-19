Признаки симпатии со стороны парня или мужчины: как их считать и отличить от сексуального влечения

* Искренние чувства: в разговоре мужчина с искренними чувствами будет стремиться к установлению доверительной и эмоциональной связи. В первую очередь женщина для него — личность, которой он будет задавать вопросы о ее жизни, целях, мечтах и заботах. Его манера общения будет более уважительной и внимательной, без давления и навязывания. Он также может говорить на интимные темы, но если женщина будет менять русло разговора или объяснять, что ей некомфортно говорить об этом, то мужчина будет считаться с ее мнением.