Почти 500 тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Самарскую область

«Вакцина распределена, в настоящее время доставляется в медучреждения. Призываем всех, у кого нет противопоказаний, обязательно в ближайшее время запланировать посещение прививочного кабинета и защититься от болезни до начала эпидсезона», — подчеркнул врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.