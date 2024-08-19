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Почти 500 тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Самарскую область

В регион осуществлена федеральная поставка вакцины от гриппа. Это 477 400 доз вакцины «Совигрипп», «Флю-м», «Ультрикс квадри», предназначенной для профилактики заболевания у взрослого населения.

«Вакцина распределена, в настоящее время доставляется в медучреждения. Призываем всех, у кого нет противопоказаний, обязательно в ближайшее время запланировать посещение прививочного кабинета и защититься от болезни до начала эпидсезона», — подчеркнул врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

В регион ожидается поступление вакцины для профилактики гриппа у детей.

Всего в этом году планируется привить от гриппа более 1,8 млн жителей Самарской области и свыше 50 тысяч жителей из групп риска — от COVID-19.

Специалисты напоминают, вакцина от гриппа помогает предупредить грозные осложнения вирусной инфекции. Поэтому она особенно показана группам риска — маленьким детям, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Жителям трудоспособного возраста также важно защититься и сделать прививку.

здоровье