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Улицы Ростова-на-Дону в честь Дня города планируют украсить до 25 августа

Ростов-на-Дону за неделю украсят флагами, панно и световыми композициями.

Источник: Комсомольская правда

Праздничное оформление в честь Дня города на улицах Ростова-на-Дону должно появиться уже в течение недели, до 25 августа. Об этом в Telegram рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, Ростов-на-Дону собираются украсить тематическими панно, флагами, а также световыми композициями «Герб города» и «С Днем города».

В частности, специалисты оформят въезд в город, Театральную и Комсомольскую площади, Большую Садовую, вход в парк имени Максима Горького, а также площади Воинской славы и Энергетиков. Световые консоли и гирлянды включат на Ворошиловском мосту и на мосту, который проходит по проспекту Стачки.

По условиям контракта, демонтировать все конструкции подрядчик обязан в октябре. Напомним, день города в Ростове-на-Дону в 2024 году выпал на 15 сентября.