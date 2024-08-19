Улицы Ростова-на-Дону в честь Дня города планируют украсить до 25 августа

В частности, специалисты оформят въезд в город, Театральную и Комсомольскую площади, Большую Садовую, вход в парк имени Максима Горького, а также площади Воинской славы и Энергетиков. Световые консоли и гирлянды включат на Ворошиловском мосту и на мосту, который проходит по проспекту Стачки.