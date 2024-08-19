Последние новости к вечеру 19 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 19 августа 2024 года.
МЧС: из Курской области эвакуированы более 121 тысячи человек
Свыше 121 тыс. человек эвакуировались из приграничных районов Курской области за сутки. Более 650 человек за сутки эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров. Он отметил, что работа по отселению жителей приграничных районов и размещению их на безопасных территориях продолжается.
Алаудинов отчитал родителей российских срочников
Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заявил, что срочники должны нести службу в зоне военной операции на Украине и в Курской области. Он раскритиковал дискуссии родителей срочников о недопустимости их использования и призвал не делать из 18-летних срочников детей.
При реализации нацпроектов похитили более 3 млрд рублей
За первое полугодие 2024 года прокуроры России выявили 58 тыс. нарушений при реализации нацпроектов. Возбуждено 500 уголовных дел о хищениях на сумму более 3 млрд руб. в разных регионах, сообщила Генпрокуратура РФ.
The Economist рассказал, чего ждать Китаю от тандема Харрис-Уолц
Китайские чиновники в замешательстве: Камала Харрис, никогда не бывавшая в Китае, стала претендентом на пост президента США. Для руководства Китая восхождение тандема Харрис-Уолц создает две трудности: первая — вызов нигилистическому толкованию Пекином американской политики как расистской и «дряхлой», вторая — оценка того, как Харрис подойдет к отношениям с Китаем.
Умер журналист и телеведущий Фил Донахью
Умер Фил Донахью, известный американский журналист и телеведущий, в возрасте 88 лет. Причина смерти журналиста не называлась. Он вел «Шоу Фила Донахью» (1967−1996) и телемосты СССР-США с Владимиром Познером.