Последние новости к вечеру 19 августа 2024 года

Свыше 121 тыс. человек эвакуировались из приграничных районов Курской области за сутки. Более 650 человек за сутки эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров. Он отметил, что работа по отселению жителей приграничных районов и размещению их на безопасных территориях продолжается.