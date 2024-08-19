Природа и легенды — главные драгоценности Южного Урала

Команда медиаэкспедиции Новостей Mail благодарит Александру Петрову и АНО «Креативные индустрии Урала» за информационную поддержку, а также знакомство с историей и культурой региона. Подборку научно-популярных программ о Южном Урале смотрите здесь.
Остров Веры
Окрестности озера Тургояк не первый год привлекает историков, эзотериков и туристов. Исследование дольменов и мегалитов, обнаруженных на острове Веры, быстро обросло мифическими подробностями. Место названо в честь девушки, которая, согласно легенде, в XIX веке сбежала от нелюбимого старого жениха в монастырь. Позже она покинула и это пристанище. Девушка стала отшельницей и поселилась на острове, где самостоятельно построила жилище, ритуальные места, скульптуры. Местные жители чтили ее как святую, приходили на поклон, за помощью. Поверье гласит, что Вера прожила на острове до самой смерти.
Однако археологические исследования содержат точные факты и отчасти опровергают красивую историю. В начале XXI века ученые выяснили, что сооружения на острове были возведены в каменном веке и существовали еще за несколько тысячелетий до появления легенды о святой Вере. Исторические находки нисколько не нарушают романтики, пристущей легенде об острове, а наоборот, делают его только таинственнее и загадочнее.
Озеро Зюраткуль
С хребта Зюраткуль открывается впечатляющая панорама одноименного озера — самого высокогорного на Урале. Считается, что раньше его очертания в большей степени напоминали форму сердца, откуда и возникло башкирское название, означающее «Сердце-озеро». Однако есть и более поэтичное объяснение происхождения топонима.
В одном древнем племени жила девушка Амина, красивее которой не было на свете. Ею восхищались все мужчины, и даже сам вождь племени мечтал взять ее в жены. Однако Амина выбрала в женихи молодого охотника Акбулата. Их чувства были взаимны, но вскоре юноше пришлось надолго покинуть невесту, отправившись на охоту в горы. Чтобы избавиться от скуки, Амина пошла к озеру. Наклонившись к нему, она увидела красивейшую из девушек и даже не сразу узнала себя в отражении. После Амина стала каждый день спускаться к озеру, чтобы полюбоваться собой и начала забывать Акбулата. Однажды она так возгордилась, что решила затмить саму Луну и стать женой вождя — великого богатыря Таганая. После этих мыслей сердце девушки выскочило из груди и растворилось в озере. С тех пор вода в высокогорном Зюраткуле такая же холодная, как и ледяное сердце Амины.
Гора Таганай
По подсчетам геологов горная цепь Таганай сформировалась около 25 миллионов лет назад. Тогда вершины могли достигать 15 километров в высоту, но за долгие годы просели, и сейчас высшая точка хребта — 1178 метров. О том, что раньше горы были значительно выше, говорят и легенды, ведь дословно название Таганай переводится с башкирского языка как «подставка для Луны». Историю о Таганае раскрывает все то же старинное предание о самовлюбленной Амине.
Богатырь Таганай — вождь племени, в котором жила Амина, — сильно опечалился гибелью девушки, ведь он искренне любил ее. Он покинул свою общину и ушел, куда глаза глядят. От тоски богатырь превратился в неподвижную горную вершину. Больше он никогда не видел озера, где растворилось сердце возлюбленной, а каждую ночь был вынужден держать на плечах Луну, с которой стремилась соперничать красавица-Амина.
Древний город Аркаим
В 1987 году на юге Челябинской области были обнаружены следы древнего поселения. Начав раскопки, археологи установили, что возраст находок составляет четыре тысячи лет. Следы древней культуры были обнаружены спонтанно во время попытки создать водохранилище. Неожиданность открытия привела к активному мифотворчеству со стороны местных жителей и туристов. Например, одну из аркаимских вершин в 1990-е годы окрестили «горой Любви», потому что, по легенде, в древности на ней находился мраморный храм, в котором жители поселения проводили ритуалы бракосочетания. Теперь посетители завязывают на вершине ленточки, бросают монеты и просто загадывают желания, чтобы найти любовь и создать крепкую семью.
Легенды Южного Урала добавляют природным и историческим местам мистической атмосферы и поэтичности. При этом они не умаляют важности исторических фактов и археологических находок, а дополняют их, делая регион более многогранным, а рассказы экскурсоводов — более захватывающими.
Тект: Валерия Соловьева
Экспедиция «Южный Урал: от Бронзового века к будущему» победила в профессиональном конкурсе «Открываем Россию заново», который ежегодно проводится Высшей школой экономики при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Русского географического общества.