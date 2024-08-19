Природа и легенды — главные драгоценности Южного Урала

В одном древнем племени жила девушка Амина, красивее которой не было на свете. Ею восхищались все мужчины, и даже сам вождь племени мечтал взять ее в жены. Однако Амина выбрала в женихи молодого охотника Акбулата. Их чувства были взаимны, но вскоре юноше пришлось надолго покинуть невесту, отправившись на охоту в горы. Чтобы избавиться от скуки, Амина пошла к озеру. Наклонившись к нему, она увидела красивейшую из девушек и даже не сразу узнала себя в отражении. После Амина стала каждый день спускаться к озеру, чтобы полюбоваться собой и начала забывать Акбулата. Однажды она так возгордилась, что решила затмить саму Луну и стать женой вождя — великого богатыря Таганая. После этих мыслей сердце девушки выскочило из груди и растворилось в озере. С тех пор вода в высокогорном Зюраткуле такая же холодная, как и ледяное сердце Амины.