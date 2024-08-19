Строительство новой школы на 1275 мест идет полным ходом в Братске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Братска Сергей Серебренников 19 августа побывали на стройке новой школы на 1275 мест в 26 микрорайоне Братска. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Подготовка к строительству началась осенью 2023 года. Тогда специалисты построили подпорную стену и произвели вертикальную планировку земляного полотна. В январе 2024 года уже начали основные работы. Сейчас объект готов на 15%. Выполнены подготовительные работы, в блоках школы продолжают бетонировать лестничные клетки, обустраивать опалубки колонн, плитки перекрытия и армируют стены. Завершить монолитные работы хотят уже к октябрю. На строительство ушло более 3,8 миллиарда рублей. Часть средств уже отдали подрядчикам из бюджета Иркутской области.
— В настоящее время мы прорабатываем вопрос выделения дополнительного финансирования. Понимаем, что объемы работ впечатляющие, поэтому реальный срок сдачи — не раньше сентября 2026 года. Реализация этого объекта — серьезная заявка на включение Братска в список 200 городов для разработки и реализации комплексного мастер-плана развития, — рассказал Игорь Кобзев.
Сергей Серебренников также отметил, что за последние 30 лет — это первый масштабный объект образования. Контролируют строительство не только глава региона, но и местная администрация, которые выезжают на объект несколько раз в месяц. Сейчас хватает как техники, так и рабочих. Также уже начали работу в направлении подбора кадров.
В трехэтажном здании школы будет семь блоков общей площадью 29 тысяч квадратных метров. Там оборудуют учебные классы, бассейн, зрительный зал, зал-форум, а также спортивные площадки. На улице сделают специальные спортивные зоны с малыми архитектурными формами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что по инициативе ветеранов военно-морского флота в Усть-Илимске открыли «Маяк».