Строительство новой школы на 1275 мест идет полным ходом в Братске

Сергей Серебренников также отметил, что за последние 30 лет — это первый масштабный объект образования. Контролируют строительство не только глава региона, но и местная администрация, которые выезжают на объект несколько раз в месяц. Сейчас хватает как техники, так и рабочих. Также уже начали работу в направлении подбора кадров.