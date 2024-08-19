Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах на вторник

«В Астане 20 августа днем ожидается сильный дождь, возможен град. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. В Акмолинской области на севере, востоке ожидается сильный дождь, днем град, шквал. На большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Кокшетау 20 августа ожидается гроза», — говорится в сообщении.
В области Улытау на западе, севере, востоке ожидается временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Жезказгане 20 августа ожидается днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области на востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области ночью на юге ожидается гроза, днем на юге, западе, севере области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на юге, севере, востоке области ожидается туман. В Петропавловске 20 августа днем ожидается гроза. Ночью и утром туман.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере области, днем на севере, востоке, юге ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В области Абай днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области днем на севере ожидается сильный дождь. Ночью на севере, западе области гроза, днем гроза, на севере области град. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Павлодаре 20 августа днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Костанайской области 20 августа ночью на западе, юго-востоке, днем на севере, западе, юго-востоке области ожидается гроза. Днем на севере, западе, юго-востоке области ожидается град. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. В Костанае 20 августа утром и днем ожидается гроза.
В Мангистауской области на северо-западе, в центре сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Актау 20 августа сохранится высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области
В Атырауской области ожидается сильная жара до +35. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге, северо-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 20 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.