Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах на вторник

«В Астане 20 августа днем ожидается сильный дождь, возможен град. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. В Акмолинской области на севере, востоке ожидается сильный дождь, днем град, шквал. На большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Кокшетау 20 августа ожидается гроза», — говорится в сообщении.